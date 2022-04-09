СМИ: В США обеспокоены возможной победой Ле Пен на выборах во Франции

По данным издания, победа Ле Пен на выборах могла бы «дестабилизировать западную коалицию против Москвы» и потенциально заставить некоторых лидеров стран НАТО сомневаться в необходимости пребывания в составе альянса. Отмечается, что в Вашингтоне сочли бы приход Ле Пен к власти крупнейшей внешнеполитической победой РФ после начала спецоперации на Украине.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет уже 10 апреля, второй запланирован на 24 апреля. На пост главы государства претендуют 12 кандидатов, в том числе действующий президент Эммануэль Макрон.

