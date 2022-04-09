СМИ: В США обеспокоены возможной победой Ле Пен на выборах во Франции
США с обеспокоенностью следят за избирательной кампанией во Франции, опасаясь возможного избрания на пост президента кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Лен Пен. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, победа Ле Пен на выборах могла бы «дестабилизировать западную коалицию против Москвы» и потенциально заставить некоторых лидеров стран НАТО сомневаться в необходимости пребывания в составе альянса. Отмечается, что в Вашингтоне сочли бы приход Ле Пен к власти крупнейшей внешнеполитической победой РФ после начала спецоперации на Украине.
Первый тур президентских выборов во Франции пройдет уже 10 апреля, второй запланирован на 24 апреля. На пост главы государства претендуют 12 кандидатов, в том числе действующий президент Эммануэль Макрон.
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