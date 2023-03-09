Ле Пен предупредила о «столетней войне» в случае продолжения помощи Украине

По словам политика, все варианты решения ситуации, кроме мирного урегулирования, «будут плохими».

«Если НАТО вступит в войну на стороне Украины, весь мир будет в войне. Китай с большой вероятностью также вступит в конфликт», — подчеркнула Ле Пен.

По ее словам, продолжение поставок вооружений грозит «столетней войной». При этом Ле Пен отметила, что ее партия не выступает против поставок оборонительных средств.

Кроме того, политик заявила, что Париж должен способствовать поиску пути урегулирования и взять инициативу по организации мирной конференции по Украине.

