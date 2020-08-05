ЛДПР поддержала идею сокращения расходов на депутатов

Минфин предложил сократить расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации в 2021-2023 годах почти на 2 миллиарда рублей.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в интервью НСН поддержал инициативу Минфина.

«Я за всех депутатов и сенаторов говорить не могу, но наша фракция готова поддержать это предложение. Более того, мы уже практически 20 лет предлагаем провести монетизацию депутатского корпуса, что сразу бы сократило расходы. Сейчас российский депутат и сенатор живет как чиновник времен Советского Союза, на полном гособеспечении. Билеты, вип-залы, перелеты, машина, зарплата – все дается за счет государства», - сказал Лебедев.

{{related_post_Y08GZBAiL}}

По мнению представителя ЛДПР, если предоставить парламентарию конкретную сумму вместо льгот, то это неминуемо приведет к сокращению расходов.

Ранее российский Минфин предложил в 2021 году увеличить расходы на президента и его администрацию. В будущем году траты могут превысить сумму в 14 миллиардов, к 2023 году расходы подойдут к 15 миллиардам рублей

