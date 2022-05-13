Евросоюз выделит Украине еще полмиллиарда евро

«Я намерен объявить, что мы как ЕС предоставим новый транш в 500 миллионов евро для оказания военной поддержки Украине. Таким образом, общая сумма составит 2 миллиарда евро», — цитирует РИА Новости главу евродипломатии.

Евросоюз в апреле одобрил предоставление Киеву €1,5 млрд на финансирование военного оборудования, напоминает Ura.ru.

Между тем накануне американский сенатор Рэнд Пол заблокировал проект о выделении помощи Украине в размере $40 млрд. Законодатель подчеркнул, что инициатива опасна высокими рисками для экономики США, пишет «Свободная пресса».

