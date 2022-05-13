Евросоюз выделит Украине еще полмиллиарда евро
Евросоюз планирует выделить еще €500 млн на военную помощь Украине. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Я намерен объявить, что мы как ЕС предоставим новый транш в 500 миллионов евро для оказания военной поддержки Украине. Таким образом, общая сумма составит 2 миллиарда евро», — цитирует РИА Новости главу евродипломатии.
Евросоюз в апреле одобрил предоставление Киеву €1,5 млрд на финансирование военного оборудования, напоминает Ura.ru.
Между тем накануне американский сенатор Рэнд Пол заблокировал проект о выделении помощи Украине в размере $40 млрд. Законодатель подчеркнул, что инициатива опасна высокими рисками для экономики США, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 896 / сут.
Умерли
377 тыс.+105 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 257 / сут.
- Российская армия уничтожила производственные мощности и резервуары НПЗ в Кременчуге
- Глава МИД Латвии: Балтийское море становится морем НАТО
- Евросоюз выделит Украине еще полмиллиарда евро
- СМИ: Европа превратится в пороховую бочку из-за НАТО
- Доллар на Мосбирже упал ниже 63 рублей
- В Британии назвали визиты Лаврова в Оман и Алжир большим успехом для России
- Эксперт допустил снижение ключевой ставки ЦБ до 12 процентов
- В Афганистане заявили о намерении покупать российские газ и нефть
- Политолог предрек экономический рост в России после начала восстановления Донбасса
- В Приднестровье неизвестные попытались поджечь военкомат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru