Евросоюз выделит Украине еще полмиллиарда евро

Евросоюз планирует выделить еще €500 млн на военную помощь Украине. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Я намерен объявить, что мы как ЕС предоставим новый транш в 500 миллионов евро для оказания военной поддержки Украине. Таким образом, общая сумма составит 2 миллиарда евро», — цитирует РИА Новости главу евродипломатии.

Евросоюз в апреле одобрил предоставление Киеву €1,5 млрд на финансирование военного оборудования, напоминает Ura.ru.

Между тем накануне американский сенатор Рэнд Пол заблокировал проект о выделении помощи Украине в размере $40 млрд. Законодатель подчеркнул, что инициатива опасна высокими рисками для экономики США, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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