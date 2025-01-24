Лавров: Россия против заморозки украинского конфликта

Россию не устроит заморозка конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров заявил об отсутствии признаков готовности Киева и Запада к переговорам

Он указал, что, по мнению Москвы, Запад использует её для вооружения Киева и попыток реванша.

«Нужны надёжные, юридически обязывающие договоренности и механизмы, гарантирующие недопущение возобновления конфликта», - заключил глава МИД РФ.

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Москва считает отказ от вступления Украины в НАТО одним из основных условий урегулирования конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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