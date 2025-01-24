Лавров: Россия против заморозки украинского конфликта
Россию не устроит заморозка конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он указал, что, по мнению Москвы, Запад использует её для вооружения Киева и попыток реванша.
«Нужны надёжные, юридически обязывающие договоренности и механизмы, гарантирующие недопущение возобновления конфликта», - заключил глава МИД РФ.
Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Москва считает отказ от вступления Украины в НАТО одним из основных условий урегулирования конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru