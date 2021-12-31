Лавров: Россия предлагает создать новую систему договоренностей по безопасности

«Наши предложения нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евро-Атлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства», - заявил Лавров.

Российской стороне необходимы юридические гарантии в связи с тем, что западные государства часто не выполняют политические обязательства, отмечает RT.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Североатлантический альянс не будет участвовать в войне против России на стороне Украины, иначе разгорится конфликт мирового масштаба.

«Я думаю, что НАТО не поддержит Украину. Но опять же, если говорить об исторических аналогиях, то в свое время Великобритания в начале Первой мировой войны, а также в начале Второй мировой войны всем своим видом демонстрировала, что не вмешается. Поэтому все может быть. Но считаю все-таки непосредственное участие НАТО в войне против России на стороне Украины маловероятным, поскольку это, действительно, чревато конфликтом мирового масштаба. Я сильно сомневаюсь, что НАТО готово к этому конфликту. Войну достаточно легко начать, но чрезвычайно сложно окончить», - отметил Стрелков.

