Лавров: Россия предлагает создать новую систему договоренностей по безопасности

Предложения России по гарантиям безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей в будущем. Она базируется на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

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«Наши предложения нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евро-Атлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства», - заявил Лавров.

Российской стороне необходимы юридические гарантии в связи с тем, что западные государства часто не выполняют политические обязательства, отмечает RT.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Североатлантический альянс не будет участвовать в войне против России на стороне Украины, иначе разгорится конфликт мирового масштаба.

«Я думаю, что НАТО не поддержит Украину. Но опять же, если говорить об исторических аналогиях, то в свое время Великобритания в начале Первой мировой войны, а также в начале Второй мировой войны всем своим видом демонстрировала, что не вмешается. Поэтому все может быть. Но считаю все-таки непосредственное участие НАТО в войне против России на стороне Украины маловероятным, поскольку это, действительно, чревато конфликтом мирового масштаба. Я сильно сомневаюсь, что НАТО готово к этому конфликту. Войну достаточно легко начать, но чрезвычайно сложно окончить», - отметил Стрелков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьЗападРоссияСергей Лавров
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