Лавров: Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на новые санкции Вашингтона против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» без ущерба для себя. Также глава российского МИД назвал сроки завершения строительства газопроводов.

Сергей Лавров отметил, что Россия будет учитывать санкционную политику США при выстраивании дальнейших международных взаимоотношений.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — заявил Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».