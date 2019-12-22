Лавров: Россия ответит на санкции США без ущерба для себя
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на новые санкции Вашингтона против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» без ущерба для себя. Также глава российского МИД назвал сроки завершения строительства газопроводов.
Сергей Лавров отметил, что Россия будет учитывать санкционную политику США при выстраивании дальнейших международных взаимоотношений.
«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — заявил Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Министр иностранных дел России также отметил, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут запущены через 2-3 недели, несмотря на введенные США санкции.
Ранее стало известно о том, что Минфин США ввел новые санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Швейцарская компания Allseas, которая ведет прокладку труб «Северного потока – 2», уже приостановила работу до получения разъяснений от правительства США. Также рестрикции могут затронуть итальянскую Saipem и компании Германии, Австрии, Нидерландов, Франции, Швеции и Финляндии, напоминает РИА Новости.
Позже американский посол Ричард Гренелл в Берлине сделал заявление о реакции стран Евросоюза на новые американский санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН пояснил, почему страны ЕС не могли благодарить США за санкции против «Северного потока-2».
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