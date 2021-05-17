В Кремле прокомментировали обострение палестино-израильского конфликта
Палестино-израильский конфликт представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания, ведь ближневосточный регион находится рядом с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что на Ближнем Востоке хрупкая система безопасности, потому что многие страны в регионе находятся в достаточно напряженных отношениях.
По его словам, региональные конфликты не способствуют стабилизации в регионе, важно исключать силовые сценарии событий.
Ранее сообщалось, что Палестина обращается к Организации Объединенных Наций (ООН) с требованием принять резолюцию, осуждающую действия Израиля в Секторе Газа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru