В Кремле прокомментировали обострение палестино-израильского конфликта

Палестино-израильский конфликт представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания, ведь ближневосточный регион находится рядом с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что на Ближнем Востоке хрупкая система безопасности, потому что многие страны в регионе находятся в достаточно напряженных отношениях.

Названо число погибших с начала конфликта между Палестиной и Израилем

По его словам, региональные конфликты не способствуют стабилизации в регионе, важно исключать силовые сценарии событий.

Ранее сообщалось, что Палестина обращается к Организации Объединенных Наций (ООН) с требованием принять резолюцию, осуждающую действия Израиля в Секторе Газа.

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ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:Ближний ВостокПалестинаИзраильДмитрий Песков
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