Лавров: Противники переговоров Москвы и Киева должны понять, что будет труднее

Противники переговоров между Москвой и Киевом должны понимать, что дальше ситуация будет ухудшаться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток» телеканала RT.

При этом дипломат напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже полтора года назад затрагивал тему возможных переговоров, подчеркивая, что не выступает против диалога.

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По мнению Лаврова, во время переговоров в Стамбуле, которые проходили в 2022 году после начала спецоперации, было легче прийти к согласию. Однако, напомнил он, украинская сторона «не захотела этого».

Ранее глава МИД РФ заявил, что вопрос об ответных мерах России на атаку ВСУ на Курскую область находится в ведении российского лидера, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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