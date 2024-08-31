Лавров: Противники переговоров Москвы и Киева должны понять, что будет труднее

Противники переговоров между Москвой и Киевом должны понимать, что дальше ситуация будет ухудшаться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток» телеканала RT.

При этом дипломат напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже полтора года назад затрагивал тему возможных переговоров, подчеркивая, что не выступает против диалога.