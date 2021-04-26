Таиланд объявил о планах использовать для вакцинации «Спутник V»
Минздрав Таиланда обнародовал график по вакцинации жителей страны с перечислением планируемых для использования препаратов, среди которых, в частности, «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что применение российской вакцины запланировано в рамках третьей фазы вакцинации, в которую входят граждане в возрасте от 18 до 59 лет без хронических болезней. Третью и заключительную фазу вакцинации, согласно графику, планируется начать в августе текущего года.
В настоящее время «Спутник V» не зарегистрирован в стране для экстренного использования.
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