Таиланд объявил о планах использовать для вакцинации «Спутник V»

Минздрав Таиланда обнародовал график по вакцинации жителей страны с перечислением планируемых для использования препаратов, среди которых, в частности, «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что применение российской вакцины запланировано в рамках третьей фазы вакцинации, в которую входят граждане в возрасте от 18 до 59 лет без хронических болезней. Третью и заключительную фазу вакцинации, согласно графику, планируется начать в августе текущего года.

В настоящее время «Спутник V» не зарегистрирован в стране для экстренного использования.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ТаиландВакцинацияСпутник
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