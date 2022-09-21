Лавров прибыл в США для участия в ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в ГА ООН, сообщает ТАСС.
Самолет министра преодолел расстояние от России до США в облет недружественных стран. На это потребовалось 12 часов. Никаких непредвиденных обстоятельств во время перелета не было.
Генассамблея ООН проходит в очном формате – впервые за два года. Мероприятие состоится в период с 20 по 26 сентября. Согласно предварительной программе, у Лаврова запланировано около 20 встреч с лидерами стран и с коллегами, а также Генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова получила визу США для участия в Генеральной ассамблее ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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