Бывший президент Додон заявил, что Молдавию ведут по пути Украины

По его словам, она ликвидирует оппозицию, закрывает русскоязычные телеканалы и вооружает Молдавию, то есть делает всё то, что ранее продемонстрировали украинские власти.

«Декларации молдавского президента, её готовность вести Молдавию по пути Украины, её намерение интегрировать Молдавию в НАТО не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами граждан», - указал Додон.

Он добавил, что молдаване хотят «мира, нейтралитета, дружбы и стратегического партнёрства с Россией».

Ранее Майя Санду заявила, что Молдавия должна стать частью Евросоюза до конца текущего десятилетия, и выразила уверенность в том, что жители страны ощутят на себе преимущества от европейской интеграции, сообщает RT.

