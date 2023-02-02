Бывший президент Додон заявил, что Молдавию ведут по пути Украины

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что действующий глава государства Майя Санду реализует в республике украинский сценарий, сообщает РИА Новости.

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По его словам, она ликвидирует оппозицию, закрывает русскоязычные телеканалы и вооружает Молдавию, то есть делает всё то, что ранее продемонстрировали украинские власти.

«Декларации молдавского президента, её готовность вести Молдавию по пути Украины, её намерение интегрировать Молдавию в НАТО не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами граждан», - указал Додон.

Он добавил, что молдаване хотят «мира, нейтралитета, дружбы и стратегического партнёрства с Россией».

Ранее Майя Санду заявила, что Молдавия должна стать частью Евросоюза до конца текущего десятилетия, и выразила уверенность в том, что жители страны ощутят на себе преимущества от европейской интеграции, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Sputnik/Мирослав Ротарь
ТЕГИ:УкраинаПолитикаМолдавияИгорь Додон
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