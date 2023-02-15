Лавров объяснил отказ Швеции и Дании дать ответ по «Северным потокам»

«Уже полгода молчат как рыба об лёд, и с сентября ни шведы, ни датчане не отвечают на официальные письма нашего премьер-министра Мишустина», - цитирует Лаврова РИА Новости.

Молчание, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, «скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США», а сам подрыв министр назвал «диверсией» и «террористическим актом».

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия призвала ООН начать расследование из-за подрывов «Северных потоков» после публикации материала журналиста и правозащитника Сеймура Херша, чьи итоги расследования совпадают с произошедшим на трубопроводах.

