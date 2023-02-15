Лавров объяснил отказ Швеции и Дании дать ответ по «Северным потокам»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возмутился затяжным молчанием Дании и Швеции, которые уже полгода игнорируют письма премьер-министра Михаила Мишустина.
«Уже полгода молчат как рыба об лёд, и с сентября ни шведы, ни датчане не отвечают на официальные письма нашего премьер-министра Мишустина», - цитирует Лаврова РИА Новости.
Молчание, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, «скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США», а сам подрыв министр назвал «диверсией» и «террористическим актом».
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия призвала ООН начать расследование из-за подрывов «Северных потоков» после публикации материала журналиста и правозащитника Сеймура Херша, чьи итоги расследования совпадают с произошедшим на трубопроводах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Швейцария присоединилась к потолку цен на нефть и нефтепродукты из России
- Мурашко: специальные соцвыплаты получили почти 500 тысяч медработников
- На Украине рассказали о подземных переговорах с МВФ
- Над Киевом сбили шесть неопознанных летающих шаров
- СМИ: Байден может встретиться в Польше с Зеленским
- Путин поблагодарил россиян, помогающих вынужденным переселенцам
- Адвокат: защита обжаловала приговор Фургалу по делу о заказных убийствах
- Экс-советник Зеленского Арестович назвал ненависть к русскому языку психологическим отклонением
- Лавров объяснил отказ Швеции и Дании дать ответ по «Северным потокам»
- Reuters: в Панаме 33 человека погибли в результате падения автобуса с обрыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru