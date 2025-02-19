Лавров не исключил восстановление отношений с Европой
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о возможности возобновления отношений со странами Европы. Во время парламентского часа в Госдуме глава МИД РФ сказал, что, если «европейские коллеги» захотят возобновить отношения с Россией, «мы посмотрим, на каких условиях это можно было бы сделать».
Ранее во время выступления в нижней палате Лавров заявил, что Москва и Вашингтон начали отходить «от края пропасти» в двусторонних отношениях. По его словам, на прошедших накануне в Эр-Рияде переговорах представители американской делегации выразили интерес «устранить препоны» на пути потенциальных проектов с Россией.
Переговоры России и США в Саудовской Аравии являются попыткой разморозить двусторонние отношения: реальный диалог начнется тогда, когда президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся, заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума в первом чтении одобрила «невозвратные» тарифы на номера в отелях
- СМИ: H&M пока не планирует возвращаться в Россию
- Зеленский счел «несерьезным» требование Трампа к Киеву вернуть $500 млрд
- СМИ: В Польше здание генконсульства Украины забросали яйцами
- СКР: Аферисты споили жителя Томска, чтобы завладеть его квартирой
- Хинштейн: Беспилотники ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске
- СМИ: Два человека пострадали во время взрыва на нефтяном месторождении в Тюменской области
- Аналог ресторанного гида Michelin создадут в России
- СВР: Киев может провести серию терактов против диппредставительств РФ
- Лавров не исключил восстановление отношений с Европой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru