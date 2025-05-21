«Нет, ребята»: Лавров заявил, что перемирия с Украиной без гарантий больше не будет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов в Армении, назвал неприемлемым подход к российско-украинским переговорам. Об этом сообщило РИА Новости.

«Сейчас, когда нам говорят: „Давайте перемирие — а там посмотрим“, — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — сказал он.