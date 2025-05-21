«Нет, ребята»: Лавров заявил, что перемирия с Украиной без гарантий больше не будет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов в Армении, назвал неприемлемым подход к российско-украинским переговорам. Об этом сообщило РИА Новости.

«Сейчас, когда нам говорят: „Давайте перемирие — а там посмотрим“, — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — сказал он.

Ермак заявил, что у переговоров в 2022 и в 2025 годах нет ничего общего

Дипломат отметил, что предложенные Украиной принципы урегулирования уже парафировали в Стамбуле в 2022 году. «А потом Запад запретил подписывать договор на основе этих самых принципов», — напомнил российский министр, подчеркнув, что Москва не повторит подобных ошибок.

Ранее Лавров и госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудили российско-украинскую встречу в Стамбуле. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:УкраинаРоссияПереговорыМИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры