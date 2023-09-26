Лавров назвал хамскими заявления Финляндии об антироссийских санкциях
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской кампании Запада, сообщает РИА Новости.
По его словам, заявление финского министра иностранных дел Элины Валтонен о нацеленности западных санкций на обычных россиян является «абсолютно хамским».
«И, как она сказала, для ведения такой войны нужно платить цену народу российскому. Значит, она хочет народ российский поднять против его собственного правительства», — указал Лавров.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции не работают, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru