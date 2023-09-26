В Финляндии назвали затратной поддержку Украины

Поддержка украинских властей и членство Финляндии в Североатлантическом альянсе оказались затратными для Хельсинки, сообщает The New York Times со ссылкой на директора по оборонной политике при Министерстве обороны Финляндии Янне Кууселу.

Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией

По ее словам, «в ближайшее время конца этому не предвидится». Отмечается, что много денег уходит на приведение Вооруженных сил страны в соответствие со стандартами НАТО. Отмечается, что это потребует от кабмина сложных решений, поскольку придется мыслить «стратегически за пределами границ Финляндии».

Ранее стало известно, что переговоры США и Финляндии по военным базам завершатся к концу года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаНАТОФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры