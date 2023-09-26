В Финляндии назвали затратной поддержку Украины
Поддержка украинских властей и членство Финляндии в Североатлантическом альянсе оказались затратными для Хельсинки, сообщает The New York Times со ссылкой на директора по оборонной политике при Министерстве обороны Финляндии Янне Кууселу.
По ее словам, «в ближайшее время конца этому не предвидится». Отмечается, что много денег уходит на приведение Вооруженных сил страны в соответствие со стандартами НАТО. Отмечается, что это потребует от кабмина сложных решений, поскольку придется мыслить «стратегически за пределами границ Финляндии».
Ранее стало известно, что переговоры США и Финляндии по военным базам завершатся к концу года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru