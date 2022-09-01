Лавров: нападение на миротворцев в Приднестровье – это нападение на Россию

Власти Кишинева должны понимать, что угроза российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться Москвой как нападение на Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО по случаю Дня знаний, сообщает РИА Новости.

По словам министра, любую подобную активность в этом направлении российская сторона намерена рассматривать по аналогии с той, какую проявлял грузинский премьер Саакашвили в 2008 году, напав на российских миротворцев в Южной Осетии.