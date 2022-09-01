Лавров: нападение на миротворцев в Приднестровье – это нападение на Россию

Власти Кишинева должны понимать, что угроза российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться Москвой как нападение на Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО по случаю Дня знаний, сообщает РИА Новости.

По словам министра, любую подобную активность в этом направлении российская сторона намерена рассматривать по аналогии с той, какую проявлял грузинский премьер Саакашвили в 2008 году, напав на российских миротворцев в Южной Осетии.

В МИД Приднестровья предупредили Молдавию о риске военных действий

«Что касается наших интересов, там находятся наши миротворцы, там находится наша группа военных, которая охраняет крупнейший в Европе склад боеприпасов в Колбасне», - добавил Лавров.

Ранее в МИД заявили о задержании российских миротворцев в Молдавии.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МолдавияМиротворцыПриднестровьеСергей Лавров
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