Лавров: нападение на миротворцев в Приднестровье – это нападение на Россию
Власти Кишинева должны понимать, что угроза российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться Москвой как нападение на Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО по случаю Дня знаний, сообщает РИА Новости.
По словам министра, любую подобную активность в этом направлении российская сторона намерена рассматривать по аналогии с той, какую проявлял грузинский премьер Саакашвили в 2008 году, напав на российских миротворцев в Южной Осетии.
«Что касается наших интересов, там находятся наши миротворцы, там находится наша группа военных, которая охраняет крупнейший в Европе склад боеприпасов в Колбасне», - добавил Лавров.
Ранее в МИД заявили о задержании российских миротворцев в Молдавии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+49 761 / сут.
Умерли
384 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+38 940 / сут.
- Россиянам стали доступны туры в Катар и Бахрейн
- Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
- Лукашенко заявил, что Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью
- Запорожские власти сообщили о взятии в плен трех украинских диверсантов
- Песков: Путин уже простился с Горбачевым
- Аксенов: Крым за лето посетили 4,2 млн туристов
- Лавров: нападение на миротворцев в Приднестровье – это нападение на Россию
- Песков: решение ЕС по визам для россиян навредит самим европейцам
- В Кремле назвали ситуацию вокруг «Северного потока» кризисной
- Украинская сторона задержала колонну миссии МАГАТЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru