В МИД заявили о задержании российских миротворцев в Молдавии

Министерство иностранных дел РФ зафиксировало факты задержания в Кишиневе российских миротворцев, направлявшихся в Приднестровье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора второго департамента СНГ МИД РФ Алексея Полищука.

В МИД Приднестровья предупредили Молдавию о риске военных действий

«В аэропорту Кишинева без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента», — рассказал дипломат.

В МИД указали, что рассматривают такие действия как недружественные.

Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования в регионе может стать предпосылкой к военным действиям в Приднестровье, напоминает RT. Кроме того, министр не исключил провокаций и демаршей со стороны Кишинева к годовщине миротворческой операции, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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