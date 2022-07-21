В МИД заявили о задержании российских миротворцев в Молдавии

«В аэропорту Кишинева без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента», — рассказал дипломат.

В МИД указали, что рассматривают такие действия как недружественные.

Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования в регионе может стать предпосылкой к военным действиям в Приднестровье, напоминает RT. Кроме того, министр не исключил провокаций и демаршей со стороны Кишинева к годовщине миротворческой операции, пишет «Свободная пресса».

