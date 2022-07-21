В МИД заявили о задержании российских миротворцев в Молдавии
Министерство иностранных дел РФ зафиксировало факты задержания в Кишиневе российских миротворцев, направлявшихся в Приднестровье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора второго департамента СНГ МИД РФ Алексея Полищука.
«В аэропорту Кишинева без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента», — рассказал дипломат.
В МИД указали, что рассматривают такие действия как недружественные.
Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования в регионе может стать предпосылкой к военным действиям в Приднестровье, напоминает RT. Кроме того, министр не исключил провокаций и демаршей со стороны Кишинева к годовщине миротворческой операции, пишет «Свободная пресса».
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