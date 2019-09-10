Путин уволил замглавы МИД и назначил новых прокуроров Москвы и Дагестана
Владимир Путин уволил с должности замглавы Министерства иностранных дел России Григория Карасина. Об этом сообщает РИА Новости, подчёркивая, что вместо него президент России назначил на должность Евгения Иванова.
Также стало известно, что глава государства назначил нового прокурора Москвы. Им стал государственный советник юстиции второго класса Денис Попов. Он будет занимать пост в течение пяти лет. Ранее Попов работал прокурором республики Дагестан, был награждён орденом Мужества.
Кроме того, президент РФ назначил и нового прокурора Дагестана. Им стал бывший зампрокурора республики Алексей Ежов.
Ранее сегодня НСН писала, что президент России внес на рассмотрение нового созыва госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы региона. Как отмечает РИА Новости, в их числе действующий глава Крыма Сергей Аксенов. Также в список вошли Павел Шперов (ЛДПР) и Сергей Богатыренко (КПРФ).
В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Крыму состоялись выборы местного совета. 60 из 75 мандатов получила «Единая Россия», десять мест — ЛДПР, ещё пять достались КПРФ.
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