Путин уволил замглавы МИД и назначил новых прокуроров Москвы и Дагестана

Владимир Путин уволил с должности замглавы Министерства иностранных дел России Григория Карасина. Об этом сообщает РИА Новости, подчёркивая, что вместо него президент России назначил на должность Евгения Иванова.

Также стало известно, что глава государства назначил нового прокурора Москвы. Им стал государственный советник юстиции второго класса Денис Попов. Он будет занимать пост в течение пяти лет. Ранее Попов работал прокурором республики Дагестан, был награждён орденом Мужества.

Кроме того, президент РФ назначил и нового прокурора Дагестана. Им стал бывший зампрокурора республики Алексей Ежов.