Кремль прокомментировал отказ Запада признать легитимность Лукашенко
В Кремле прокомментировали решение ряда европейских стран не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это противоречит международному праву и не способствуют развитию диалога между государствами.
«Мы не приветствуем подобные решения. По сути, они являются таким косвенным вмешательством во внутренние дела Белоруссии», - отметил официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, позиция, занятая некоторыми европейскими странами в отношении Лукашенко, никак не сможет повлиять на нынешнее состояние и перспективы развития российско-белорусских отношений, отмечает Ura.ru.
Напомним, Евросоюз считает «тайную» инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко нелегитимной. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. По мнению властей ЕС, такой шаг усугубляет политический кризис, в котором находится белорусское государство.
Евросоюз не признал результаты выборов в стране и намерен пересмотреть отношения с Белоруссией.
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