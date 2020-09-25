Кремль прокомментировал отказ Запада признать легитимность Лукашенко

В Кремле прокомментировали решение ряда европейских стран не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это противоречит международному праву и не способствуют развитию диалога между государствами.

«Мы не приветствуем подобные решения. По сути, они являются таким косвенным вмешательством во внутренние дела Белоруссии», - отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, позиция, занятая некоторыми европейскими странами в отношении Лукашенко, никак не сможет повлиять на нынешнее состояние и перспективы развития российско-белорусских отношений, отмечает Ura.ru.