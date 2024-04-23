Кремль: Переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны

Переговоры между Москвой и Киевом сейчас невозможно провести, сообщил «Первому каналу» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, глава государства Владимир Путин ранее подтвердил позицию по вопросу мирного урегулирования на Украине, новых моментов в этом тезисе нет. По словам пресс-секретаря, речь идет о констатации последовательной позиции Путина. Однако Украина не желает вести переговоры по урегулированию конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передаст России документы об урегулировании конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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