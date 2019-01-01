Политика

Кремль ответил на слова Гройсмана о российских паспортах для Донбасса

8 мая14:25

Россия продолжит выдавать гражданство жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на заявление украинских властей. Об этом заявил пресс-секретаро президента России Дмитрий Песков, передаёт «ФедералПресс».

«Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — сказал Песков журналистам.

Гражданство России для украинцев. Шах и мат?

Как сообщает «Свободная пресса», ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Киев отказывается признавать «фейковые» российские паспорта, выданные гражданам ДНР и ЛНР.

Гройсман также подчеркнул, что обратится к государствам-партнёрам Украины с просьбой так же не признавать эти документы.

Ранее депутат Госдумы рассказал НСН, за счет каких средств Россия обеспечит социальные выплаты россиянам в ДНР и ЛНР.

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ТЕГИ:УкраинаДмитрий ПесковГражданство

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