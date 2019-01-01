Кремль ответил на слова Гройсмана о российских паспортах для Донбасса

Как сообщает «Свободная пресса», ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Киев отказывается признавать «фейковые» российские паспорта, выданные гражданам ДНР и ЛНР.

Гройсман также подчеркнул, что обратится к государствам-партнёрам Украины с просьбой так же не признавать эти документы.

Ранее депутат Госдумы рассказал НСН, за счет каких средств Россия обеспечит социальные выплаты россиянам в ДНР и ЛНР.

