Кремль не знал о коронавирусе у Лукашенко

Власти Белоруссии не уведомляли российскую сторону о том, что президент страны Александр Лукашенко болел коронавирусом COVID-19, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля при этом добавил, что все россияне, с кем общался Лукашенко, «живы и здоровы», передаёт РИА Новости.

В Кремле рассказали о здоровье Путина после новости о COVID-19 у Лукашенко

28 июля Лукашенко в ходе выступления перед военными рассказал, что «умудрился перенести коронавирус на ногах». Когда именно он переболел, глава государства не уточнил. О смой болезни он узнал лишь 27 июля, пишет Ura.ru.

Лукашенко дважды встречался Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в июне: во время парада Победы в Москве и на открытии памятника солдатам Великой Отечественной войны во Ржеве.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:КоронавирусВладимир ПутинАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры