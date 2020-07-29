Кремль не знал о коронавирусе у Лукашенко
Власти Белоруссии не уведомляли российскую сторону о том, что президент страны Александр Лукашенко болел коронавирусом COVID-19, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля при этом добавил, что все россияне, с кем общался Лукашенко, «живы и здоровы», передаёт РИА Новости.
28 июля Лукашенко в ходе выступления перед военными рассказал, что «умудрился перенести коронавирус на ногах». Когда именно он переболел, глава государства не уточнил. О смой болезни он узнал лишь 27 июля, пишет Ura.ru.
Лукашенко дважды встречался Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в июне: во время парада Победы в Москве и на открытии памятника солдатам Великой Отечественной войны во Ржеве.
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