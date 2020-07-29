Кремль не знал о коронавирусе у Лукашенко

28 июля Лукашенко в ходе выступления перед военными рассказал, что «умудрился перенести коронавирус на ногах». Когда именно он переболел, глава государства не уточнил. О смой болезни он узнал лишь 27 июля, пишет Ura.ru.

Лукашенко дважды встречался Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в июне: во время парада Победы в Москве и на открытии памятника солдатам Великой Отечественной войны во Ржеве.

