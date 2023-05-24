Кремль назвал атаку диверсантов в Белгородской области «нормальной ситуацией» на фоне СВО

Кремль «негативно» относится к заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова с угрозами для Белгородской, Брянской и ряда других областей России.

Ранее сегодня Данилов заявил, что диверсанты могут появиться и в других российских субъектах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова в ходе брифинга назвал атаку диверсантов на Белгородскую область «рабочими вопросами» и «нормальной ситуацией» на фоне проведения СВО.

«Вопросы к Минобороны»: Чем закончилась ликвидация диверсантов в Белгородской области

В результате действий диверсантов, проникших в Грайворонский городской округ Белгородской области 22 мая, были ранены 13 человек. Погиб мирный житель села Козинка, а пожилая женщина умерла при эвакуации. Жителей девяти населенных пунктов пришлось эвакуировать. На следующий день Минобороны отчиталось об убийстве 70 диверсантов и «вытеснении» остальных на Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня рассказал об уничтожении 70 украинских диверсантов в Белгородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияБелгородДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры