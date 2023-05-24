Кремль назвал атаку диверсантов в Белгородской области «нормальной ситуацией» на фоне СВО
Кремль «негативно» относится к заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова с угрозами для Белгородской, Брянской и ряда других областей России.
Ранее сегодня Данилов заявил, что диверсанты могут появиться и в других российских субъектах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова в ходе брифинга назвал атаку диверсантов на Белгородскую область «рабочими вопросами» и «нормальной ситуацией» на фоне проведения СВО.
В результате действий диверсантов, проникших в Грайворонский городской округ Белгородской области 22 мая, были ранены 13 человек. Погиб мирный житель села Козинка, а пожилая женщина умерла при эвакуации. Жителей девяти населенных пунктов пришлось эвакуировать. На следующий день Минобороны отчиталось об убийстве 70 диверсантов и «вытеснении» остальных на Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня рассказал об уничтожении 70 украинских диверсантов в Белгородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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