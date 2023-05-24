Кремль назвал атаку диверсантов в Белгородской области «нормальной ситуацией» на фоне СВО

Кремль «негативно» относится к заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова с угрозами для Белгородской, Брянской и ряда других областей России.

Ранее сегодня Данилов заявил, что диверсанты могут появиться и в других российских субъектах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова в ходе брифинга назвал атаку диверсантов на Белгородскую область «рабочими вопросами» и «нормальной ситуацией» на фоне проведения СВО.