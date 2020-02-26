Крашенинников назвал юридически неактуальным «обнуление» президентских сроков

«Он с точки зрения конспирологии, на которую мы влиять не можем, конечно, будет всегда актуален. А с точки зрения юридической, он, конечно, не имеет под собой никаких оснований», - заявил Крашенинников.

Речь об «обнулении» президентских сроков ранее завел в интервью экс-советник президента РФ Владислав Сурков. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это высказывание является «частным мнением», так как Сурков уже не работает в администрации президента или в другом госучреждении.

Сурков в интервью обосновывал целесообразность «обнуления» с тем, что в связи с поправками в Конституцию, по его мнению, «с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства».



