Крашенинников назвал юридически неактуальным «обнуление» президентских сроков
Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что вопрос «обнуления» президентских сроков в России юридически неактуален, зато с точки зрения конспирологии – будет актуален всегда. Слова государственного деятеля приводит 26 февраля «Интерфакс».
«Он с точки зрения конспирологии, на которую мы влиять не можем, конечно, будет всегда актуален. А с точки зрения юридической, он, конечно, не имеет под собой никаких оснований», - заявил Крашенинников.
Речь об «обнулении» президентских сроков ранее завел в интервью экс-советник президента РФ Владислав Сурков. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это высказывание является «частным мнением», так как Сурков уже не работает в администрации президента или в другом госучреждении.
Сурков в интервью обосновывал целесообразность «обнуления» с тем, что в связи с поправками в Конституцию, по его мнению, «с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства».
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