В США рассказали об отряде ГРУ, дестабилизирующем Европу

9 октября 201907:14

Американская газета The New York Times сообщила о существовании в Главном управлении Генштаба (бывшем ГРУ) некого секретного подразделения, которое занимается «дестабилизацией» Европы, сообщает Ura.ru

Источники издания в западных спецслужбах рассказали, что якобы именно это подразделение стоит за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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Кроме того, фигурирующее в публикации подразделение обвиняют и попытке государственного переворота в Черногории, отмечает Газета.ру

Ранее глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс предупредил о начале новой эпохи противостояния с Россией, в связи с чем призвал перевести чрезвычайный комитет при британском правительстве (COBRA) на круглогодичный режим работы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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