В США рассказали об отряде ГРУ, дестабилизирующем Европу

Кроме того, фигурирующее в публикации подразделение обвиняют и попытке государственного переворота в Черногории, отмечает Газета.ру

Ранее глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс предупредил о начале новой эпохи противостояния с Россией, в связи с чем призвал перевести чрезвычайный комитет при британском правительстве (COBRA) на круглогодичный режим работы, сообщает RT.

