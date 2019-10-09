В США рассказали об отряде ГРУ, дестабилизирующем Европу
Американская газета The New York Times сообщила о существовании в Главном управлении Генштаба (бывшем ГРУ) некого секретного подразделения, которое занимается «дестабилизацией» Европы, сообщает Ura.ru
Источники издания в западных спецслужбах рассказали, что якобы именно это подразделение стоит за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Кроме того, фигурирующее в публикации подразделение обвиняют и попытке государственного переворота в Черногории, отмечает Газета.ру
Ранее глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс предупредил о начале новой эпохи противостояния с Россией, в связи с чем призвал перевести чрезвычайный комитет при британском правительстве (COBRA) на круглогодичный режим работы, сообщает RT.
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