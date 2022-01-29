Контингент ОДКБ в Казахстане не сделал ни одного выстрела - Токаев

«Привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации. Она была совершенно законной», — сказал Токаев в эфире телеканала «Хабар 24».

По словам Токаева, согласно первоначальным договоренностям, миротворцы должны были осуществлять охрану стратегических объектов.

«Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было. Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана - это союзное государство», — цитирует президента Казахстана РИА Новости.

Успешная миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане стала демонстрацией силы России перед Западом, правда больше от этого бояться Москву там не будут, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Дмитрий Орешкин.

«Путин показал, что ОДКБ - это реальная сила. Раз, и буквально за сутки перебросили 2,5 тыс. солдат, десятки грузовых самолетов. Это был символический ввод, поскольку наши войска не вступали в боевые столкновения, но этого оказалось достаточным, потому что политическая культура Средней Азии так устроена, что, кто сильнее, тот и прав», - сказал Орешкин.

