Колташов: «Новые люди» напугали всех кандидатов

«Новые люди» напугали всех кандидатов, так как забрали часть голосов у каждой партии, заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН.

«Мне кажется, они напугали всех. Если Евросоюз пугал «Единую Россию», то «Новые люди» пугали всех остальных, потому что они говорили, если вы будете дальше такими же бесформенными, бессодержательными, пустыми, брехливыми и бестолковыми, то мы сожрем весь ваш электорат. Это такой призрак, он пугает их», - рассказал он.