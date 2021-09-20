Колташов: «Новые люди» напугали всех кандидатов

Директор Института нового общества отметил, что новая парламентская сила напугала «традиционные» партии. 

«Новые люди» напугали всех кандидатов, так как забрали часть голосов у каждой партии, заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН.

«Мне кажется, они напугали всех. Если Евросоюз пугал «Единую Россию», то «Новые люди» пугали всех остальных, потому что они говорили, если вы будете дальше такими же бесформенными, бессодержательными, пустыми, брехливыми и бестолковыми, то мы сожрем весь ваш электорат. Это такой призрак, он пугает их», - рассказал он.

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Избиратели голосовали за партию «Новые люди», чтобы высказать недовольство действующими парламентскими силами, заявил ранее заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, ведущий научный сотрудник Отдела Канады Института США и Канады Российской Академии наук Артур Демчук в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:ГосдумаВыборы
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