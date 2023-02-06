Эстония повышает уровень расходов на оборону

Эстония планирует повысить в этом году уровень оборонных расходов до 2,85% ВВП- до одного миллиарда евро, сообщила премьер-министр Кая Каллас.

«Мы делаем значительно больше для обеспечения собственной безопасности, как сами, так и вместе с нашими союзниками», - приводит ее слова «Интерфакс».