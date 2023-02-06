Эстония повышает уровень расходов на оборону
Эстония планирует повысить в этом году уровень оборонных расходов до 2,85% ВВП- до одного миллиарда евро, сообщила премьер-министр Кая Каллас.
«Мы делаем значительно больше для обеспечения собственной безопасности, как сами, так и вместе с нашими союзниками», - приводит ее слова «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что Польша в марте начнет строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью. Как сообщила официальный представитель пограничной стражи страны Анна Михальская, электронная система на участке с Калининградской областью будет пролегать на 200-километровом участке сухопутной границы.
Вопросами безопасности обеспокоены и в Германии. Так, власти ФРГ выделят средства на укрепление противоракетной обороны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Берлин ведет переговоры с несколькими оборонными компаниями о создании многослойного противоракетного щита. Как ожидается, он будет стоить до 17 млрд евро.
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