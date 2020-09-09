Колесникова стала первой подозреваемой по делу о попытке захвата власти

Соратница экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова является подозреваемой по делу о попытке захвата власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её адвоката Людмила Казак.

Фактически Колесникова – первая из лидеров совета со статусом подозреваемой.

Шушкевич не считает Колесникову лидером белорусской оппозиции

За исключением Светланы Алексиевич, остальные члены президиума КС оппозиции либо задержаны, либо вынужденно находятся за границей.

Колесникова «исчезла» 7 сентября в Минске: её увезли люди в масках на машине с надписью «Связь». На утро следующего дня Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что она задержана при попытке пересечь границу с Украиной. Источники «Интерфакс-Украина» утверждали, что Колесникову пытались выдворить из страны, но она порвала паспорт.

В среду, 9 августа, отец активистки узнал, что она находится под арестом в одном из СИЗО Минска, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоОппозицияБелоруссия
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