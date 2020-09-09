Колесникова стала первой подозреваемой по делу о попытке захвата власти

За исключением Светланы Алексиевич, остальные члены президиума КС оппозиции либо задержаны, либо вынужденно находятся за границей.

Колесникова «исчезла» 7 сентября в Минске: её увезли люди в масках на машине с надписью «Связь». На утро следующего дня Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что она задержана при попытке пересечь границу с Украиной. Источники «Интерфакс-Украина» утверждали, что Колесникову пытались выдворить из страны, но она порвала паспорт.

В среду, 9 августа, отец активистки узнал, что она находится под арестом в одном из СИЗО Минска, сообщает «Свободная пресса».

