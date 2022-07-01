Путин: страны Запада используют миллионы украинцев
Западные страны используют миллионы жителей Украины в качестве расходного материала в своих геополитических играх и попытках сдержать Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.
По словам российского лидера, коллективный Запад в своих действиях исходит из того, что их модели «либерального глобализма» нет альтернативы. Путин назвал эту модель «миром по-американски, миром для избранных, в котором права остальных попросту попираются».
В качестве примера президент России привел судьбы стран и народов Ближнего Востока и других государств. При этом Путин обратил внимание: то же самое Запад в настоящее время проделывают с украинцами.
Также российский лидер добавил, что попытки сдержать Россию обусловлены нежеланием давать ей развиваться необходимыми темпами на нужной ей основе традиционных ценностей.
Напомним, Путин заявил, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире.
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