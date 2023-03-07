В Белом доме испугались последствий прекращения военной поддержки Украины
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что прекращение военной помощи Украине приведет к негативным последствиям для США. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Кирби, отказ от поставок вооружений ВСУ даст России сигнал о слабости Запада. В таком случае «может пролиться американская кровь», полагает он.
При этом Кирби признал, что продолжение украинского конфликта негативно влияет на другие страны. В частности, представитель Белого дома обратил внимание на рост цен на топливо.
Конгрессмены США Джейсон Кроу и Майк Уолтс ранее потребовали от главы Госдепартамента Энтони Блинкена усилить контроль за поставляемыми Киеву вооружениями. Они предложили направить на Украину инспекцию, передает НСН.
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