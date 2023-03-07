В Белом доме испугались последствий прекращения военной поддержки Украины

По мнению Кирби, отказ от поставок вооружений ВСУ даст России сигнал о слабости Запада. В таком случае «может пролиться американская кровь», полагает он.

При этом Кирби признал, что продолжение украинского конфликта негативно влияет на другие страны. В частности, представитель Белого дома обратил внимание на рост цен на топливо.

Конгрессмены США Джейсон Кроу и Майк Уолтс ранее потребовали от главы Госдепартамента Энтони Блинкена усилить контроль за поставляемыми Киеву вооружениями. Они предложили направить на Украину инспекцию, передает НСН.

