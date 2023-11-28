Киев заявил о начале переговоров с Италией о гарантиях безопасности для Украины
Украина начала переговоры с Италией о гарантиях безопасности для Киева. Об этом сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского.
«Начат первый раунд консультаций с Итальянской Республикой относительно заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности», — указано в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили «подходы к наполнению и формату» будущего соглашения и согласовали график дальнейших контактов.
Между тем спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон сообщил, что конгресс к Рождеству одобрит предоставление дополнительной помощи Киеву, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru