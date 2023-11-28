Киев заявил о начале переговоров с Италией о гарантиях безопасности для Украины

Украина начала переговоры с Италией о гарантиях безопасности для Киева. Об этом сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил о переговорах с Францией по гарантиям безопасности

«Начат первый раунд консультаций с Итальянской Республикой относительно заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности», — указано в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили «подходы к наполнению и формату» будущего соглашения и согласовали график дальнейших контактов.

Между тем спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон сообщил, что конгресс к Рождеству одобрит предоставление дополнительной помощи Киеву, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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