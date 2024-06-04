Канада ввела санкции против экс-премьера Украины Николая Азарова за связи с РФ
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров попал под канадские санкции. Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады.
В сообщении уточняется, что ограничения в отношении экс-премьера введены за связи с РФ. В частности, Оттава считает политика причастным к воссоединению Крыма и восточных регионов Украины с Россией.
Всего по этой причине в санкционный список Канады попали 10 граждан Украины, в том числе сын Азарова Алексей, бывший генпрокурор страны Виктор Пшонка и его сын Артём, бывший вице-премьер Раиса Богатрыева, экс-глава МВД Виталий Захарченко и бывший руководитель СБУ Александр Якименко.
Ранее власти Канады ввели санкции в отношении двух российских физлиц и шести компаний, связанных с судоходством и авиационными транспортировками, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru