Канада ввела санкции против экс-премьера Украины Николая Азарова за связи с РФ

В сообщении уточняется, что ограничения в отношении экс-премьера введены за связи с РФ. В частности, Оттава считает политика причастным к воссоединению Крыма и восточных регионов Украины с Россией.

Всего по этой причине в санкционный список Канады попали 10 граждан Украины, в том числе сын Азарова Алексей, бывший генпрокурор страны Виктор Пшонка и его сын Артём, бывший вице-премьер Раиса Богатрыева, экс-глава МВД Виталий Захарченко и бывший руководитель СБУ Александр Якименко.

Ранее власти Канады ввели санкции в отношении двух российских физлиц и шести компаний, связанных с судоходством и авиационными транспортировками, сообщает РЕН ТВ.

