Канада планирует отказаться от российской нефти

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна планирует отказаться от импорта российской нефти. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Других подробностей о сроках и возможной замене не приводится.

Кроме того, Трюдо заявил о поставке на Украину противотанкового оружия и боеприпасов.

Ранее Канада сообщила о введении обширных санкций против РФ из-за военной операции России на территории Украины. В частности, был введен запрет для канадских организаций на любые транзакции с Центробанком РФ, а также на сделки с российскими суверенными фондами.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Канада
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