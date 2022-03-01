Канада планирует отказаться от российской нефти
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна планирует отказаться от импорта российской нефти. Об этом сообщает «Интерфакс».
Других подробностей о сроках и возможной замене не приводится.
Кроме того, Трюдо заявил о поставке на Украину противотанкового оружия и боеприпасов.
Ранее Канада сообщила о введении обширных санкций против РФ из-за военной операции России на территории Украины. В частности, был введен запрет для канадских организаций на любые транзакции с Центробанком РФ, а также на сделки с российскими суверенными фондами.
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