Канада планирует отказаться от российской нефти

Других подробностей о сроках и возможной замене не приводится.

Кроме того, Трюдо заявил о поставке на Украину противотанкового оружия и боеприпасов.

Ранее Канада сообщила о введении обширных санкций против РФ из-за военной операции России на территории Украины. В частности, был введен запрет для канадских организаций на любые транзакции с Центробанком РФ, а также на сделки с российскими суверенными фондами.



