Канада объявила о новых санкциях против четырех лиц и 29 организаций из России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о вводе новых санкций в отношении четырёх физических лиц и 29 организаций из России, сообщает ТАСС.

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Выступая по видеосвязи на украинском форуме «Крымская платформа» он указал, что в «чёрный»список попали российские граждане и компании, относящиеся к Вооруженным силам, а также промышленному, финансовому и ядерному секторам РФ.

Против кого именно канадское правительство ввело санкции Трюдо не уточнил.

Ранее Канада ввела санкции против Московского городского суда, а также Басманного и Хамовнического районных судов столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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