Канада объявила о новых антироссийских санкциях

Канадское правительство опубликовало подробный список лиц и организаций, в отношении которых 2 марта были введены санкции.

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В частности, канадский антироссийский перечень пополнили добровольческая бригада «Эспаньола», ЧВК «Редут» и ещё несколько военных подразделений, а также военизированная организация «Африканский корпус», которую подозревают в связях с Россией.

В список физлиц попали Андрей Аверьянов, Константин Мирзоянц, Станислав Орлов и Виталий Ермолаев. Они уже находятся под санкциями Великобритании, власти которой обвинили их в деятельностьи по «дестабилизации Украины».

Ранее российские власти объявили о бессрочном запрете на въезд в Россию девяти гражданам Японии, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:СпецоперацияСанкции Против РоссииКанада

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