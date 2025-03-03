Канада объявила о новых антироссийских санкциях
Канадское правительство опубликовало подробный список лиц и организаций, в отношении которых 2 марта были введены санкции.
В частности, канадский антироссийский перечень пополнили добровольческая бригада «Эспаньола», ЧВК «Редут» и ещё несколько военных подразделений, а также военизированная организация «Африканский корпус», которую подозревают в связях с Россией.
В список физлиц попали Андрей Аверьянов, Константин Мирзоянц, Станислав Орлов и Виталий Ермолаев. Они уже находятся под санкциями Великобритании, власти которой обвинили их в деятельностьи по «дестабилизации Украины».
Ранее российские власти объявили о бессрочном запрете на въезд в Россию девяти гражданам Японии, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru