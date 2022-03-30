Кадыров выступил против переговоров и соглашений с Украиной

«На Украине нет власти, чтобы вести переговоры, там лишь кукла, а кукловоды — на Западе», — заявил глава Чечни.

По мнению Кадырова, на Украине не может быть нормальной жизни, пока там остаются националисты и так называемые исламские боевики, пишет Ura.ru. Глава Чечни подчеркнул, что Киев должен уничтожить их сам, или их уничтожит или «посадит пожизненно» Россия. Кроме того, Кадыров призвал украинцев «встать рядом с российской армией» в противостоянии национализму.

Также чеченский лидер призвал президента России Владимира Путина позволить военным «закончить начатое» в ходе специальной военной операции.

«Мы, воины, не согласны на эти переговоры, на эти соглашения, но это политическая воля, на это у нас есть президент, как он скажет, так и должно быть. Но мы, воины, ...не намерены ни на шаг отступить, и мы призываем руководство государства в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал», — подчеркнул Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что не следует останавливаться в рамках спецоперации, а необходимо «зайти в Киев и забрать Киев», напоминает телеканал «360».

