Кадыров выступил против переговоров и соглашений с Украиной
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против любых переговоров и соглашений между Россией и Украиной. Видеообращение политика опубликовано в его Telegram-канале.
«На Украине нет власти, чтобы вести переговоры, там лишь кукла, а кукловоды — на Западе», — заявил глава Чечни.
По мнению Кадырова, на Украине не может быть нормальной жизни, пока там остаются националисты и так называемые исламские боевики, пишет Ura.ru. Глава Чечни подчеркнул, что Киев должен уничтожить их сам, или их уничтожит или «посадит пожизненно» Россия. Кроме того, Кадыров призвал украинцев «встать рядом с российской армией» в противостоянии национализму.
Также чеченский лидер призвал президента России Владимира Путина позволить военным «закончить начатое» в ходе специальной военной операции.
«Мы, воины, не согласны на эти переговоры, на эти соглашения, но это политическая воля, на это у нас есть президент, как он скажет, так и должно быть. Но мы, воины, ...не намерены ни на шаг отступить, и мы призываем руководство государства в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал», — подчеркнул Кадыров.
Ранее глава Чечни заявил, что не следует останавливаться в рамках спецоперации, а необходимо «зайти в Киев и забрать Киев», напоминает телеканал «360».
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