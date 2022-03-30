Кадыров показал уничтожение украинской боевой техники

Артиллерия России и системы залпового огня уничтожили боевую технику и складские помещения Вооруженных сил Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, «по понятным причинам» не может назвать место проведения задания, о котором идет речь.

Как отметил глава республики, российские войска «успешно действуют не только на земле, но и в небе».