Кадыров показал уничтожение украинской боевой техники
Артиллерия России и системы залпового огня уничтожили боевую технику и складские помещения Вооруженных сил Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.
По его словам, «по понятным причинам» не может назвать место проведения задания, о котором идет речь.
Как отметил глава республики, российские войска «успешно действуют не только на земле, но и в небе».
Ранее Кадыров заявил, что надо «зайти в Киев и забрать Киев». По его словам, не следует останавливаться - «необходимо завершить начатое».
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