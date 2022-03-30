Кадыров показал уничтожение украинской боевой техники

Артиллерия России и системы залпового огня уничтожили боевую технику и складские помещения Вооруженных сил Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, «по понятным причинам» не может назвать место проведения задания, о котором идет речь.

Как отметил глава республики, российские войска «успешно действуют не только на земле, но и в небе».

Ранее Кадыров заявил, что надо «зайти в Киев и забрать Киев». По его словам, не следует останавливаться - «необходимо завершить начатое».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Военная ОперацияВСУУкраинаРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры