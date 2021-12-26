Депутат Госдумы назвал срок нападения Украины на Россию и точки военных ударов
В феврале 2022 года Украина может напасть на Россию, считает депутат Государственной думы Михаил Делягин. Он также назвал российские города, по которым возможен военный удар, в своем YouTube-канале.
«Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — заявил Делягин на своем YouTube канале. По его словам, украинские войска могут напасть на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск. «Возможно все, что угодно», — цитирует депутата URA.RU.
По мнению парламентария, Украина может начать вторжение на российскую территорию не только на крымском направлении, но и в города Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск, пишет Газета.ru.
Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что для большинства украинцев война с Россией - это нечто еще более абстрактное, чем книга Александра Дюма «Три мушкетера».
«Большинство населения вообще эту ситуацию (военный конфликт с РФ – прим. НСН) не рассматривает. Война с Россией, хотя это и вкидывают в повестку постоянно, для людей – это нечто абстрактное, еще более абстрактное, чем книгу про «Трех мушкетеров» прочитать», - считает Семченко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 721 / сут.
Умерли
304 тыс.+968 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+37 285 / сут.
- Депутат Госдумы назвал срок нападения Украины на Россию и точки военных ударов
- В Башкирии более тридцати водителей стали участниками аварии
- Эволюция «альфы» помогает штамму лучше избегать иммунного ответа
- Невозможные гарантии безопасности. Эксперты поспорили о подготовке ответа НАТО России
- Путин: Ответ России НАТО на отсутствие гарантий безопасности может быть разным
- Политолог резко прокомментировал призыв Волкера к новым санкциям против России
- В России зафиксировали 23 721 новый факт COVID-19 за сутки
- Стали известны сроки начала выдачи электронных паспортов россиянам
- Глава МИД Украины признал доминирование России на Азове
- Юрист предупредил курильщиков об ужесточении штрафов и росте цен на табак в 2022 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru