Депутат Госдумы назвал срок нападения Украины на Россию и точки военных ударов

«Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — заявил Делягин на своем YouTube канале. По его словам, украинские войска могут напасть на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск. «Возможно все, что угодно», — цитирует депутата URA.RU.

По мнению парламентария, Украина может начать вторжение на российскую территорию не только на крымском направлении, но и в города Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск, пишет Газета.ru.

Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что для большинства украинцев война с Россией - это нечто еще более абстрактное, чем книга Александра Дюма «Три мушкетера».

«Большинство населения вообще эту ситуацию (военный конфликт с РФ – прим. НСН) не рассматривает. Война с Россией, хотя это и вкидывают в повестку постоянно, для людей – это нечто абстрактное, еще более абстрактное, чем книгу про «Трех мушкетеров» прочитать», - считает Семченко.

