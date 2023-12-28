Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на пост президента РФ
Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения российского лидера Владимира Путина на пост президента РФ. Соответствующее видео распространила пресс-служба главы республики.
Так, бюллетень Кадырову в резиденции передал волонтер Народного фронта Саид-Магомед Дадуев, который осуществлял сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина.
Ранее сообщалось, что почти 350 человек войдут в список доверенных лиц Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году. В число доверенных лиц вошли политики, общественные деятели и артисты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru