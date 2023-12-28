Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на пост президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения российского лидера Владимира Путина на пост президента РФ. Соответствующее видео распространила пресс-служба главы республики.

Ресторатор Миронов поддержал выдвижение Путина на выборы в 2024 году

Так, бюллетень Кадырову в резиденции передал волонтер Народного фронта Саид-Магомед Дадуев, который осуществлял сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина.

Ранее сообщалось, что почти 350 человек войдут в список доверенных лиц Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году. В число доверенных лиц вошли политики, общественные деятели и артисты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияРамзан Кадыров

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