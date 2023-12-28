В список доверенных лиц Путина на выборах войдут 346 человек
Почти 350 человек войдут в список доверенных лиц президента Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина, передает ТАСС.
Ранее ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на должность президента, а позже в комиссию поступили документы для регистрации доверенных лиц кандидата.
«Предлагается зарегистрировать доверенных лиц ... Путина Владимира Владимировича в количестве 346 человек и выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца», — указала Бударина.
В число доверенных лиц вошли политики, общественные деятели, артисты. Также доверенными лицами стали двое из трех сопредседателей избирательного штаба президента — главврач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.
Выборы президента России состоятся 15-17 марта следующего года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru