Ресторатор Миронов поддержал выдвижение Путина на выборы в 2024 году
Ресторатор Сергей Миронов одобрил решение действующего президента России Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он заявил журналистам в одном из ТЦ Москвы.
По словам предпринимателя, для него работа Путина на посту президента — это стабильный и понятный вектор развития, в частности, экономики и бизнеса.
Кроме того, ресторатор назвал простым и удобным процесс сбора подписей в поддержку кандидатуры нынешнего президента России.
«Волонтеры работают нормально, слаженно, у них все отработано, они проходят, это не занимает практически времени. Все достаточно удобно. Естественно, когда я увидел волонтеров, я с удовольствием поставил свою подпись», — отметил он.
В торговых центрах и общественных пространствах Москвы открыты порядка 50 точек сбора подписей. Они работают до конца января 2024 года каждый день с 16:00 до 20:00.
Кроме того, предвыборный штаб Владимира Путина открыт для избирателей в Гостином дворе с 9:00 до 18:00.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист заявил, что Киркорова нельзя лишить звания из-за вечеринки
- Молодежный пресс-центр собрал тысячу публикаций в ведущих СМИ
- Минтранс открыл первый этап Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева»
- Минфин ФРГ заявил о заморозке российских активов на сумму €4,1 млрд
- Глава РПЛ перечислил лучших иностранных футболистов первой части сезона
- Миронов выступил против ремонта по ОСАГО подержанными запчастями
- Ресторатор Миронов поддержал выдвижение Путина на выборы в 2024 году
- Киркоров анонсировал шоу «Зимнее SHOW» с Лолитой и Биланом на фоне бойкота
- Зампред ЦБ Заботкин не исключил снижения ключевой ставки в 2024 году
- Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru