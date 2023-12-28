Ресторатор Миронов поддержал выдвижение Путина на выборы в 2024 году

По словам предпринимателя, для него работа Путина на посту президента — это стабильный и понятный вектор развития, в частности, экономики и бизнеса.

Кроме того, ресторатор назвал простым и удобным процесс сбора подписей в поддержку кандидатуры нынешнего президента России.

«Волонтеры работают нормально, слаженно, у них все отработано, они проходят, это не занимает практически времени. Все достаточно удобно. Естественно, когда я увидел волонтеров, я с удовольствием поставил свою подпись», — отметил он.

В торговых центрах и общественных пространствах Москвы открыты порядка 50 точек сбора подписей. Они работают до конца января 2024 года каждый день с 16:00 до 20:00.

Кроме того, предвыборный штаб Владимира Путина открыт для избирателей в Гостином дворе с 9:00 до 18:00.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

