Кадыров объяснил свои слова об убийствах за оскорбления

Кадыров также добавил, что в его высказываниях искали провокацию, чтобы раздуть все до «вселенских масштабов». Он отметил, что знает уже порядка десяти человек, которые выступают с критикой в его адрес в России, а также в иностранных государствах.

Ранее российский дизайнер Артемий Лебедев на своей странице в Фейсбуке раскритиковал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова наказывать тех, кто оскорбляет в интернете честь других пользователей. Журналист Илья Варламов, подготовивший множество материалов о северокавказских республиках, в эфире НСН выразил полную солидарность с Лебедевым, но при этом заметил, что он допускает мысль о возможной угрозе в адрес дизайнера.

