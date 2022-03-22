Junge Welt: Глава МИД Германии толкает страну к новой войне с РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок довела страну до опосредованного участия в украинском конфликте. Об этом в своей статье в немецкой газете Junge Welt написал журналист Арнольд Шельцель.

По его мнению, действия немецкого министра иностранных дел подталкивают Германию к новой войне с Россией. Он отметил, что впервые с 1945 года немцы стреляли по русским солдатам.

Глава МИД Германии анонсировала выделение Украине €1 млрд для закупок оружия

Журналист подчеркнул, что Бербок ведет себя как антироссийский рупор. При этом он добавил, что правительство Германии игнорирует участие наемников в боевых действиях на территории Украины.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия жестко ответит на прибытие иностранных наемников на Украину, которые, по его словам, там и останутся.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЖурналистыУкраинаРоссияГерманияМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры