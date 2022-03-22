Junge Welt: Глава МИД Германии толкает страну к новой войне с РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок довела страну до опосредованного участия в украинском конфликте. Об этом в своей статье в немецкой газете Junge Welt написал журналист Арнольд Шельцель.

По его мнению, действия немецкого министра иностранных дел подталкивают Германию к новой войне с Россией. Он отметил, что впервые с 1945 года немцы стреляли по русским солдатам.