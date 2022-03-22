Junge Welt: Глава МИД Германии толкает страну к новой войне с РФ
Глава МИД Германии Анналена Бербок довела страну до опосредованного участия в украинском конфликте. Об этом в своей статье в немецкой газете Junge Welt написал журналист Арнольд Шельцель.
По его мнению, действия немецкого министра иностранных дел подталкивают Германию к новой войне с Россией. Он отметил, что впервые с 1945 года немцы стреляли по русским солдатам.
Журналист подчеркнул, что Бербок ведет себя как антироссийский рупор. При этом он добавил, что правительство Германии игнорирует участие наемников в боевых действиях на территории Украины.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия жестко ответит на прибытие иностранных наемников на Украину, которые, по его словам, там и останутся.
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