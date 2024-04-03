Израиль назвал целью удара по Сирии соседнее с консульством Ирана здание

Целью авиаудара израильской армии по Дамаску было не консульство Ирана, а соседнее здание. Такое заявление сделала посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

«Единственное, что я могу сказать, - это то, что это не было ни посольство, ни консульство. Это было здание рядом», - приводит РБК слова дипломата.