Израиль назвал целью удара по Сирии соседнее с консульством Ирана здание

Целью авиаудара израильской армии по Дамаску было не консульство Ирана, а соседнее здание. Такое заявление сделала посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

«Единственное, что я могу сказать, - это то, что это не было ни посольство, ни консульство. Это было здание рядом», - приводит РБК слова дипломата.

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При этом она отказалась комментировать ситуацию вокруг удара по консульству Исламской Республики.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (элитное иранское военно-политическое формирование) заявил, что Иран готовится вскоре нанести по Израилю «смертельные удары» в ответ на атаку на консульство Исламской республики в столице Сирии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ИзраильИран

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