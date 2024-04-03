Израиль назвал целью удара по Сирии соседнее с консульством Ирана здание
Целью авиаудара израильской армии по Дамаску было не консульство Ирана, а соседнее здание. Такое заявление сделала посол Израиля в РФ Симона Гальперин.
«Единственное, что я могу сказать, - это то, что это не было ни посольство, ни консульство. Это было здание рядом», - приводит РБК слова дипломата.
При этом она отказалась комментировать ситуацию вокруг удара по консульству Исламской Республики.
Ранее Корпус стражей Исламской революции (элитное иранское военно-политическое формирование) заявил, что Иран готовится вскоре нанести по Израилю «смертельные удары» в ответ на атаку на консульство Исламской республики в столице Сирии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru