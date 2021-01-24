Из московских больниц выписались все пострадавшие в несогласованных акциях
Все 29 пострадавших на незаконных акциях в Москве, уже выписались из столичных больниц. Им оказали первую помощь и отпустили домой, сообщает RT со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.
«23 января в результате несанкционированных митингов 29 человек были доставлены в приёмные отделения городских больниц. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет», — сообщают в ведомстве.
Ранее специалисты депздрава Москвы выяснили, сколько инфицированных COVID-19 нарушили условия самоизоляции и пришли на несанкционированные митинги в столице.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru