Депздрав Москвы посчитал больных COVID-19 на Пушкинской площади
В несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве участвовали 19 инфицированных коронавирусом с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг».
Специалисты депздрава зафиксировали, что больные нарушили условия обязательного карантина и самоизоляции, пишет Газета.ru.
Всего, по данным МВД, на Пушкинской площади было 4000 участников несанкционированной акции.
Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева высказала опасения по поводу ожидаемого подъёма заболеваемости коронавирусом после несанкционированной акции 23 января.
В связи с пандемией коронавируса власти российских регионов не согласовали проведение акций в поддержку арестованного до 15 февраля оппозиционера Алексей Навального.
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