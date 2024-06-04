Итальянский министр предложил Макрону отправиться воевать на Украину

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его политику по Украине и призвал его самого отправиться на фронт. Об этом сообщил РБК.

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Сальвини отметил, что Макрон сам является «разжигателем войны» на Украине, поэтому ему следует самому «надеть каску» и поехать туда «воевать».

Политик уже неоднократно критично высказывался в адрес президента Франции и даже в марте 2024 года назвал его опасным для Европы. Такое заявление было сделано на фоне слов Макрона о том, что он допускает отправку западной армии на Украину.

Ранее издание «Valeurs Actuelles» со ссылкой на бывшего полковника ВМС Франции Пера де Йонга сообщало, что на Украине уже находятся военные инструкторы из Франции, которые занимаются обучением бойцов ВСУ, напоминает НСН.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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