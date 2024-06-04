Итальянский министр предложил Макрону отправиться воевать на Украину

Сальвини отметил, что Макрон сам является «разжигателем войны» на Украине, поэтому ему следует самому «надеть каску» и поехать туда «воевать».

Политик уже неоднократно критично высказывался в адрес президента Франции и даже в марте 2024 года назвал его опасным для Европы. Такое заявление было сделано на фоне слов Макрона о том, что он допускает отправку западной армии на Украину.

Ранее издание «Valeurs Actuelles» со ссылкой на бывшего полковника ВМС Франции Пера де Йонга сообщало, что на Украине уже находятся военные инструкторы из Франции, которые занимаются обучением бойцов ВСУ, напоминает НСН.

